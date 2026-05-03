Muğla’nın Ortaca ilçesi Kocabel mevkiinde, polisin “dur” uyarısına uymayarak kaçan 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü, kontrolünü kaybedip düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, 16 yaşındaki E.B.’nin ehliyetsiz olarak motosiklet kullandığı öne sürüldü. Polis ekiplerinin dur ihtarına rağmen kaçmaya başlayan genç, kısa sürede kovalamacaya neden oldu. Bu sırada motosikletinin hakimiyetini yitiren sürücü kaza yaptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücüye ilk müdahale yapıldı ancak tüm çabalara rağmen E.B.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Gencin ailesinin tek çocuğu olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma Ortaca Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatıldı.