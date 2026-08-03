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Kaynak: İHA

Dün akşam saatlerinde Kırtepe Mahallesi Şadırvan Camii Sokağı’nda meydana geldi. Uygulama noktasında polisi fark eden motosiklet sürücüsü kaçmaya çalıştı.

Polis ekibi, kaçan motosikletlinin peşine düştü. Takip sırasında kaldırıma çıkan A.Ç. yönetimindeki motosiklet, burada yürüyen Bartın Vali Yardımcısı Muhittin Gürel’e çarptı. O anlar kameraya yansırken, motosiklet sürücüsü polis ekibi tarafından yakalandı. Kolundan yaralanan Muhittin Gürel, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.