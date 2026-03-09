Kütahya’da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil, nefes kesen bir takibin ardından durduruldu. Meydan Mahallesi Osmanlı Caddesi’nde Yunus timlerinin şüphesi üzerine takibe alınan bir araç, kısa süre sonra Fuatpaşa Mahallesi Aydınlık Caddesi’nde yakalandı.

400 BİN LİRA PARA CEZASI

Yapılan incelemelerde, araçta bulunan M.Ö.’nün cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı ve şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı. Kaçan sürücü H.D.’ye ise toplamda 400 bin lira idari para cezası kesildi.

Otomobil sürücüsü H.D.’nin daha önce alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetine geçici süreyle el konulduğu tespit edildi. Sürücüye ‘dur ihtarına uymamak’ ve ‘ehliyetine el konulan kişinin araç kullanması’ suçlarından toplam 400 bin lira para cezası kesildi. Otomobil ise 60 gün trafikten menedildi.