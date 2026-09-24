Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde polis ekipleri, öğrencileri güvenli internet kullanımından trafik kurallarına, akran zorbalığından 112 Acil Çağrı Hattı’nın doğru kullanımına kadar birçok konuda bilgilendirdi.
Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, Albay İbrahim Çolak İlk ve Ortaokulu’nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.
Gerçekleştirilen etkinlik kapsamında okulda eğitim gören 138 öğrenciye polislik mesleği, güvenli internet kullanımı, 112 Acil Çağrı Hattı, trafik kuralları, akran zorbalığı ve genel güvenlik konularında bilgiler verildi.
Öğrencilerin günlük yaşamda karşılaşabilecekleri risklere karşı bilinçlenmelerinin amaçlandığı çalışmada, güvenli davranışların önemi anlatıldı.
Toplum Destekli Polislik ekiplerinin çocuk ve gençlere yönelik bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarının devam edeceği belirtildi.