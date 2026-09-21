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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya/ Yeniçağ



Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, vatandaşları dolandırıcılıktan hırsızlığa kadar çeşitli güvenlik konularında bilgilendirdi.

Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, 4 Eylül Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi üzerinde bulunan iş yerlerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Çalışma kapsamında 44 vatandaşa KADES uygulaması, evden hırsızlık, sahte para, dolandırıcılık ve dolandırıcılık yöntemleri ile genel güvenlik konularında bilgi verildi.

Polis ekipleri, vatandaşların suç ve dolandırıcılık olaylarına karşı daha bilinçli hareket etmeleri amacıyla bilgilendirici broşürler de dağıttı.

Toplum destekli polislik faaliyetlerinin vatandaşların güvenlik konusunda bilinçlendirilmesine yönelik sürdürüleceği belirtildi.