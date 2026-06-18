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Kaynak: DHA

Mersin'de sosyal medyada paylaşılan üst arama görüntüleri tartışma yaratırken, Cumhuriyet Başsavcılığı polislerin iki kişiye kötü muamelede bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlattığını duyurdu.

Olay, merkez Yenişehir ilçesi Menteş Mahallesi Ali Kaya Mutlu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletli polis ekipleri tarafından durdurulan 2 kişinin üst araması sırasında yaşanan görüntüler sanal medya platformlarında paylaşıldı.

Üst araması yapılan kişilerden birinin iç çamaşırına kadar soyunup, ekipteki memurlarla tartıştığı anlara ait görüntüler üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından polisler hakkında 'kötü muamele' gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı bildirildi.