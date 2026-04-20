Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polisler Şehitler Haftası nedeniyle anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdiler.

14 - 20 Nisan Şehitler Haftası vesilesiyle, Toplum Destekli Polislik ile Sosyal Hizmetler ve Sağlık Şube Müdürlükleri personelleri Şehit Polis Memuru Mevlüt Kurt’un kız kardeşi Hanım Acar ve ailesini ziyaret etti.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünden ziyaretin ardından yapılan açıklamada, "Aziz vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz." denildi.