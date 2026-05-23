Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yaptığı çalışma kapsamında A.K'yi takibe aldı. Ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenleyerek şüpheliyi yakaladı.

Adreste yapılan aramada, 16 gram sentetik uyuşturucu, 89 gram esrar, 283 sentetik uyuşturucu hap, hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatları, tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 78 bin lira ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli kadın, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.