Kaynak: İHA

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı Çankaya Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, firari şüpheli Celal Çaltı’nın kaldığı odada silah bulunduğu yönündeki ihbar üzerine bölgeye zırhlı polis araçları ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemleri alan ekipler, Çaltı’ya teslim olması yönünde çağrıda bulundu. Ancak teslim olmayı reddettiği öne sürülen şüpheli, polise silahla karşılık verdi. Bunun üzerine bölgede silahlı çatışma yaşandı.

Bir süre devam ettiği belirtilen çatışmanın ardından Çaltı, kaldığı yerde başından vurulmuş halde bulundu. Olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 30 yaşındaki şüphelinin hayatını kaybettiği belirlendi. Çaltı’nın kendi silahıyla intihar ettiği öğrenilirken, ölüm haberini alan yakınları ile polis ekipleri arasında gerginlik yaşandı.

Çaltı’nın cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın ayrıntılarının belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor.