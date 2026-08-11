Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası ve çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan firari hükümlü A.U. (29) için düğmeye bastı.
"DUR" İHTARINA UYMADI, POLİSİN ÜZERİNE SÜRDÜ
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde teknik ve fiziki takip sonucu tespit edilen firari şahsın kullandığı araç, emniyet güçleri tarafından durdurulmak istendi. Polisin "Dur" ihtarına uymayan A.U., kaçmak uğruna kullandığı aracı görevli polis memurlarının üzerine doğru sürdü.
Oluşan tehlike karşısında güvenlik güçleri silahına sarıldı. Sol kolundan vurularak etkisiz hale getirilen 29 yaşındaki firari, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
CİNAYET SUÇUNDAN ARANIYORDU
"Kasten öldürme" suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan A.U.’nun yapılan kontrollerinde uyuşturucu testinin de pozitif çıktığı belirlendi.
Hastaneden taburcu edildikten sonra İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen şüpheli, buradaki adli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.