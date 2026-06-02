Aksaray'da trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği alkol uygulamasında ilginç anlar yaşandı. Alkolmetreye üflemeyi kabul etmeyen sürücü, polis ekiplerini dakikalarca uğraştırırken, cezalardan da kurtulamadı.

Olay, Minarecik Mahallesi Turizm Caddesi'nde meydana geldi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan rutin uygulamada 68 ES 357 plakalı otomobil durduruldu.

Sürücü Kemal Görkem Ç.'nin (24) davranışlarından şüphelenen ekipler alkol kontrolü yapmak istedi. Ancak sürücü, alkolmetreye üflemeyi reddetti.

DAKİKALARCA İKNA EDİLMEYE ÇALIŞILDI

Polis ekipleri sürücüyü yasal süreç hakkında bilgilendirerek alkolmetreyi kullanması için uzun süre ikna etmeye çalıştı. Buna rağmen sürücü kararından vazgeçmedi.

Alkol kontrolünü reddetmesi üzerine ekipler tarafından sürücüye "alkolmetreye üflemeyi reddetmek" başta olmak üzere çeşitli trafik ihlallerinden toplam 352 bin 719 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca sürücünün ehliyetinden 40 ceza puanı düşülürken, sürücü belgesine 5 yıl süreyle el konuldu. Araç ise olay yerine çağrılan bir yakınına teslim edildi.