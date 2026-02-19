Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ
Ordu’nun Altınordu ilçesinde, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan ve boşanma sürecindeki eşinin adresine giden 37 yaşındaki Sefa Yılmaz, eşinin cep telefonunu alarak ayrıldı.
Kadının şikâyeti üzerine, tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesiyle işlem başlatıldı.
YAŞAMINA SON VERDİ
İfade vermek üzere Altınordu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gelen Yılmaz, bahçede beklediği sırada bir polis memuruna saldırarak silahını aldı.
Silahı ele geçiren Yılmaz, emniyet yerleşkesinde başına ateş etti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Yılmaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Cenaze, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı