Sakarya’da polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurmak istediği cip sürücüsü “dur” ihtarına uymayarak kaçtı. Kısa süren takip sonucu yakalanan araçta yapılan aramada on binlerce sentetik ecza ele geçirildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’dan Akyazı ilçesine uyuşturucu madde getirileceği yönünde bilgi aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüpheli S.K. (31) yönetimindeki cipi Anadolu Otoyolu üzerinde durdurmak istedi.

Polisin “dur” ihtarına uymayan sürücü araçla kaçmaya başladı. Ekiplerin takibi sonucu cip Akyazı ilçesinde yakalandı. Araçta yapılan aramada 33 bin 400 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.K., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İKİ FİRARİ HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Öte yandan Erenler ilçesinde aranan kişilere yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonda, “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki kişi yakalandı.

Hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan T.A. (30) ile 9 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan E.A. (42), emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.