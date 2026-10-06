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Kaynak: DHA

Sakarya'nın Karasu ilçesinde polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan M.Y., otomobiliyle kaçmaya başladı. Yaklaşık 5 kilometre süren takibin ardından yakalanan sürücüye yaklaşık 350 bin TL idari para cezası kesildi.

Olay, dün gece saatlerinde Karasu ilçesi Kabakoz Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Uygulama yapan polis ekipleri, 'dur' ihtarına uymayan M.Y.'nin kullandığı otomobili takibe aldı.

KAÇARKEN KONTEYNER VE AĞAÇLARA ÇARPTI

Yaklaşık 5 kilometre devam eden takip sırasında M.Y.'nin kullandığı otomobil, çöp konteyneri ve ağaçlara çarptı. Polis ekiplerinin takibi sonucunda araç durdurulurken, sürücü gözaltına alındı.

ALKOLLÜ VE EHLİYETSİZ ÇIKTI

Yapılan kontrollerde M.Y.'nin alkollü olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı tespit edildi. İşlemlerin ardından sürücüye yaklaşık 350 bin TL idari para cezası uygulandı.

M.Y.'nin polisin 'dur' ihtarına uymadığı anlar ise başka bir aracın kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.