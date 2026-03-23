Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde polis ekiplerinin dikkati sayesinde çalıntı bir araç ele geçirildi.

Olay, gece saat 00.30 sıralarında Muratlı-Büyükkarıştıran yolu üzerinde meydana geldi. Büyükkarıştıran yönünden Muratlı istikametine ilerleyen hafif ticari araç, polis ekiplerinin şüphesi üzerine durduruldu.

Yapılan kontrollerde aracın çalıntı olduğu tespit edildi. Araç sürücüsü T.K.’nın alkollü olduğu belirlenirken, şüpheli gözaltına alındı.

Ele geçirilen araç, çekici yardımıyla muhafaza altına alınarak incelemeye alındı. Sürücü ise ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.

Araç, gerekli işlemlerin ardından ilgili kuruma teslim edilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.