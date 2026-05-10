İstanbul Sultanbeyli'de bir eve düzenlenen operasyonda 17 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sultanbeyli'deki bir evde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

​​​​​​​Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından adrese düzenlenen operasyonda, bir şüpheli gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada, parçalar halinde toplam 17 kilogram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.​​​​​​​