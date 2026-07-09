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Kaynak: İHA

Konak ilçesinde meydana geldi. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Uyuşturucu Ticareti Yapmak' suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K. (27) isimli şahsın saklandığı adresi tespit etti. Şüpheliyi yakalamak amacıyla adrese intikal eden ekipleri karşısında gören O.K., kaçmak için yaklaşık 4 metre yükseklikteki binadan aşağı atladı.

TEDAVİSİNİN ARDINDAN CEZAEVİNE

Beton zemine düşerek kolunu ve kafatasını kıran firari şüpheliye ilk müdahale, haber verilmesi üzerine adrese gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapıldı. Olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan O.K., tedavi altına alındı.

Hastanede devam eden tedavisinin tamamlanmasının ardından bugün taburcu edilen O.K., polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki yasal işlemleri tamamlanan hükümlü, kesinleşmiş cezasını çekmek üzere cezaevine teslim edildi.