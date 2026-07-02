İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin merkez Yenişehir ilçesi Üniversite Caddesi'nde gerçekleştirdiği denetimde şüphe üzerine bir motosiklete 'dur' ihtarında bulundu. Motosiklette abart egzoz takılı olduğunu saplayan ekipler, sürücünün ise ehliyetinin bulunmadığını belirledi.

Polisi bile şoke eden direniş: Defalarca kaçmaya çalışan sürücünün gizlediği gerçek - Resim : 1

Polisin cezai işlem uygulayacağı sırada motosiklet sürücüsü aracıyla kaçtı. Kovalamaca sırasında motosikletin devrilmesi sonucu şüpheli, yaya olarak kaçmaya devam etti. Kısa süren takip sonucu yakalandı.

Polisi bile şoke eden direniş: Defalarca kaçmaya çalışan sürücünün gizlediği gerçek - Resim : 2

Şüphelinin kaçmaya çalıştığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelinin yapılan kimlik ve UYAP sorgusunda 9 suçtan arandığı, hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Şüpheliye ‘Sahte plaka kullanmak’, ‘abart egzoz’, ‘dur ihtarına uymamak’ ve ‘sürücü belgesiz araç kullanmak’ ihlallerinden toplam 370 bin 348 TL idari para cezası kesildi, motosiklet 90 gün süreyle trafikten men edildi.

Polisi bile şoke eden direniş: Defalarca kaçmaya çalışan sürücünün gizlediği gerçek - Resim : 3

Ayrıca şüpheli hakkında ‘görevi yaptırmamak için direnme’, ‘kamu malına zarar verme’ ve ‘resmi belgede sahtecilik’ suçlarından adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polisi bile şoke eden direniş: Defalarca kaçmaya çalışan sürücünün gizlediği gerçek - Resim : 4