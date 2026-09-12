Edinilen bilgiye göre, İ.M.Ö. isimli sürücü, alkol aldıktan sonra otomobiliyle yola çıktı. Kuva-i Milliye Caddesi’nde uygulama yapan trafik ekiplerince durdurulan sürücünün yapılan kontrolünde alkollü olduğu belirlendi.

Polise takılınca aklı başına geldi: "Sakın alkol alıp direksiyon başına geçmeyin" - Resim : 1

Alkollü araç kullanması nedeniyle hakkında gerekli idari işlem uygulanan İ.M.Ö., işlemleri yapılmak üzere Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Kontrol sırasında diğer sürücülere de seslenen İ.M.Ö., "İçmeyin" diyerek alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçilmemesi yönünde tavsiyede bulundu.

Polise takılınca aklı başına geldi: "Sakın alkol alıp direksiyon başına geçmeyin" - Resim : 2

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Polise takılınca aklı başına geldi: "Sakın alkol alıp direksiyon başına geçmeyin" - Resim : 4


Edirne genelinde trafik ekiplerinin denetimlerinin aralıksız sürdürüleceği öğrenildi.