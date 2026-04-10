Mithatpaşa Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde, hakkında yakalama kararı bulunan bir şahsı gözaltına almak isteyen polis ekipleri bölgeye intikal etti.

Bu esnada şüpheli ve yakınları ekiplere karşı koyarak olay çıkardı. Yaşanan arbede sırasında bazı araçlara ve iş yerlerine zarar verildi.

Olay sonrası 4 şüpheli, “görevli memura direnme”, “6136 sayılı Kanun’a aykırılık” ve “mala zarar verme” suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Çıkan olayda yaralanan 3 polis memuru ise hastanede tedavi altına alındıktan sonra taburcu edildi.