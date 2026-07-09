Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: DHA

Antalya’nın Alanya ilçesinde bulunan Güllerpınarı Mahallesi’nde, geçtiğimiz gün meydana gelen olayda, yabancı uyruklu olduğu bildirilen 37 yaşındaki G.A.H., komşusuyla tartışma yaşadı. Şahıs, tartışma sırasında polise yönelik hakaret içerikli sözler sarf etti.

O ANLAR ANBEAN KAYDEDİLDİ!

O anlar, yoldan geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI!

112 Acil Çağrı Merkesi’ne yapılan ihbar üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, G.A.H. isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Alanya Adliyesi’ne sevk edildi.