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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Osmaneli ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri yaptıkları yol uygulamalarında vatandaşlara broşür dağıtarak bilgilendirdi.

Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ‘Güven Bilgiyle Başlar’ sloganı ile ilçenin farklı noktalarında gerçekleştirdikleri yol uygulamalarında vatandaşları, İletişim Yolu İle Dolandırıcılık, Dolandırıcılık Çeşitleri ve KADES Uygulaması konularında farkındalıklarının artırılması ve mağduriyetlerin önlenmesi adına bilgilendirerek broşür dağıttı.

Bilinçli toplum, güvenli yarınlar hedefiyle Bilecik Emniyet Müdürlüğü farkındalık çalışmalarının aralıksız sürdürüleceği öğrenildi.