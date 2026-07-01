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Polis Meslek Yükseköğretim Kurumu’na giriş şartları yeniden düzenlendi. Yürürlüğe giren kanun ile

adayların değerlendirme kriterleri değiştirildi.

1 Temmuz 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7587 sayılı Kanun, polislik mesleğine adım atmak isteyen adayların değerlendirme süreçlerinde önemli değişiklikler sunuyor. 24 Haziran 2026 tarihinde TBMM'de kabul edilen bu yasal düzenleme, Polis Yükseköğretim Kanunu’na eklenen yeni bir maddeyle adaylarda aranacak nitelikleri güncelledi.

Halk TV'de yer alan habere göre, yapılan değişiklikle birlikte Türk vatandaşı olmak, gerekli sağlık koşullarını sağlamak, temiz bir adli sicile sahip olmak ve yaş sınırına uymak gibi temel kriterler varlığını sürdürürken, seçme sınavları ve başarı puanı hesaplama yönteminde farklı bir modele geçildi.

EN AZ 70 PUAN

Yeni düzenlemeye göre fakülte giriş puanı; YKS puanının yüzde 30’u, fiziki yeterlilik sınavının yüzde 30’u ve mülakat sınavının yüzde 40’ı esas alınarak hesaplanacak. Adayların fiziki yeterlilik ve mülakat sınavlarından en az 70 puan alması gerekecek.

3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu’nun 55 inci maddesindeki rütbe oranları tablosu da yeniden belirlendi. Yeni tabloda Birinci Sınıf Emniyet Müdürü on binde 65, Emniyet Amiri 300, Komiser Yardımcısı ise 330 oranıyla yer aldı.

Sağlık şartlarını taşımadığı gerekçesiyle eğitim kurumlarından ilişiği kesilen, ancak yargı kararıyla mezun olup sonradan yine sağlık sebebiyle memuriyetten çıkarılanlara, altı ay içinde başvurmaları halinde Genel İdare Hizmetleri Sınıfında uygun bir unvana atanma imkânı getirildi.