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Kaynak: ANKA

Olay, Schwabing semtindeki Belgrad Caddesi'nde meydana geldi. Çevredekilerin "bir kişinin, silaha benzeyen bir cisim taşıdığına" yönelik ihbarı üzerine olay yerine gelen sivil polis ekipleri genci ateş ederek yaraladı.

Ağır yaralanan gencin ameliyata alındığı ve durumunun stabil olduğu bildirildi.

ALMANYA'YA 2023 YILINDA GELMİŞ

Polis kaynakları, "gencin silahı dolduruyormuş gibi hareket ettiğini ve uyarılara rağmen silahı kaldırarak kendilerine doğru döndürdüğünü" iddia etti.

Polis, gencin elindeki softair tabancanın uzaktan gerçek bir tabancadan ayırt edilmesinin son derece zor olduğunu açıkladı.

Savcılık olayla ilgili ön inceleme başlattı. Ateş eden polis memurunun soruşturmada şu aşamada "tanık" olarak değerlendirildiği bildirildi.

Vurulan genç hakkında ise polis memurlarını tehdit ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Gencin, ailesiyle 2023 yılında Almanya’ya geldiği ve iltica başvurusunun reddedildiği belirtildi.