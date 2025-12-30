İngiltere'de Masonluk örgütüyle ilgili bir tartışma, ülke gündemine damga vurdu. Londra Metropolitan Polisi'nin (Met) Mason üyesi polis memurlarına yönelik çağrısı, hukuki bir çekişmeye yol açtı.

Bu gelişme, gizlilik ve ayrımcılık iddialarını yeniden alevlendirdi.

POLİSİN ÇAĞRISI VE ÖRGÜTÜN TEPKİSİ

Örgüt, uygulamayı "dini ayrımcılık" olarak nitelendirerek Yüksek Mahkeme'ye acil tedbir talebinde bulundu. İngiltere, Galler, Man Adası ve Kanal Adaları'nı temsil eden Mason kuruluşları, dilekçelerinde Met Polisi Komiseri Sir Mark Rowley'nin kararını hukukun keyfi yorumu olarak eleştirdi ve onu "komplo teorilerini teşvik etmekle" suçladı.

Masonlar tarafından sunulan mahkeme dilekçesinde, kararın temel haklara aykırı olduğu savunuldu. Örgüt temsilcileri, bu tür bir zorunluluğun ayrımcılık teşkil ettiğini ve üyelerin gizliliğini ihlal ettiğini vurguladı. Yüksek Mahkeme'nin vereceği karar, benzer tartışmalar için emsal teşkil edebilecek nitelikte görülüyor.

KARARA KAMUOYU DESTEĞİ

Met Polisi, dün akşam sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, kararın arkasında durduklarını belirtti. Kurum, bu uygulamayı "kararlılıkla" savunacaklarını ifade etti.

Yapılan iç ankette, memurların üçte ikisinin kararı desteklediği belirtilirken, toplumun büyük kısmının da bu yaklaşımı uygun bulacağı öne sürüldü.

Açıklamada, başarısızlık durumunda yalnızca kamuoyunun değil, diğer personelin de kolluk kuvvetlerine olan güveninin sarsılacağı uyarısında bulunuldu.