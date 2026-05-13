Kentin Güney Çevre Yolu mevkisinde meydana geldi. 'Kadına şiddet' ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, C.A adlı erkek sürücü ile kadın yolcu G.Ç.’nin içinde olduğu 34 CGU 114 plakalı minibüsü durdurdu.

G.Ç. bu sırada polise araçta uyuşturucu ve kaçak ürün bulunduğunu ihbar etti. Ekiplerin araçta yaptığı aramada uyuşturucu hap ve uyarıcı madde bulundu.

Polis daha sonra şüphe üzerine, sürücü C.A.’nın Abdurrahman Mahallesi Aydın Sokak'taki deposunda da arama yaptı. Depoda, piyasa değeri 3 milyon TL olan 30 bin kaçak ürün geçirildi. C.A. ve G.Ç. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.