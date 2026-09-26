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Kaynak: Haber Merkezi

Emniyet teşkilatında kısa süre içinde yaşanan ölümler dikkat çekti. Ankara’da iki, Şırnak, Tekirdağ ve Kocaeli’de ise birer polis veya emekli polisin yaşamına son verdiği bildirildi.

Olaylarla ilgili inceleme ve soruşturmaların sürdüğü aktarılırken, Ankara’dan aynı gün gelen iki ayrı haber öne çıktı.

AYM ÖNÜNDEKİ EYLEMİN ARDINDAN HAYATINI KAYBETTİ

Ankara’da emeklilerin seyyanen zam ve yaşam koşullarına ilişkin taleplerini dile getirmek amacıyla Anayasa Mahkemesi önünde düzenlediği eyleme katılan 60 yaşındaki emekli polis Ali Şekeroğlu, yaşamına son verme girişiminde bulundu.

Hastaneye kaldırılan Şekeroğlu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şekeroğlu’nun eylem sırasında “Para için değil, onurumuz için” yazılı döviz taşıdığı görüldü.

MESLEKTE HENÜZ İKİ AYLIKTI

Ankara’dan aynı gün bir başka acı haber daha geldi. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görev yaptığı ve mesleğe yaklaşık iki ay önce başladığı belirtilen polis memuru İ.İ., Yenimahalle’nin Demetevler semtindeki evinde hayatını kaybetti.

Polis memurunun olay öncesinde ailesine bir mektup bıraktığı ileri sürüldü.

ÜÇ KENTTEN DAHA ACI HABER

Şırnak, Tekirdağ ve Kocaeli’de de benzer ölümlerin yaşandığı bildirildi.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde görev yapan Başkomiser S.S.’nin yaşamına son verdiği öne sürüldü. Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde 62 yaşındaki emekli polis Recep Şantürk’ün, Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde ise Trafik Denetleme kadrosunda görevli polis memuru Niyazi Y.’nin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Böylece kısa süre içinde yaşamını yitirdiği bildirilen polis ve emekli polislerin sayısı beşe yükseldi. Olaylara ilişkin incelemeler devam ediyor.