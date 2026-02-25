TBMM Genel Kurulu’nda İYİ Parti tarafından polis intiharlarının nedenlerinin araştırılması ve çalışma koşullarının incelenmesi amacıyla verilen Meclis araştırması önergesi görüşüldü. Öneri, yapılan oylamada AK Parti ve MHP’nin oylarıyla reddedildi.

Önerinin gerekçesini açıklayan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Manisa Milletvekili Şenol Sunat, polisler arasında intihar vakalarının arttığını belirterek, “Polislerimiz huzursuz, polislerimiz mutsuz ve ne yazık ki polislerimiz intihar ediyor” dedi.

Sunat, EMNİYETSEN verilerine göre 1996–2016 arasında 650, 2017–2025 arasında ise 712 polis intiharının yaşandığını belirterek son yıllarda vakaların arttığını ifade etti.

2024’te 73, 2025’te 82 polis memurunun yaşamına son verdiğini söyleyen Sunat, “Güvenliği sağlayanları güvencesiz bırakıyorsak orada yönetim sorunu vardır” sözleriyle iktidarı eleştirdi.

Sunat ayrıca geçtiğimiz hafta Giresun’da yaşamına son veren polis memuru Emrah Sevinç’i hatırlatarak, en zor anında devletine güvenemeyen bir polis gerçeğinin sorgulanması gerektiğini dile getirdi.

CHP’den sert sözler

Önerge üzerine CHP Grubu adına söz alan İzmir Milletvekili Murat Bakan da iktidara yönelik eleştirilerde bulundu.

Bakan, daha önce de Meclis’te bu konuda çağrı yaptığını belirterek, “Katil kim arkadaşlar, katil kim? Bu gençler gencecik yaşında neden intihar ediyorlar?” ifadelerini kullandı.

Ortak araştırma komisyonu kurulması için çağrı yapan Bakan, polislerin çalışma koşullarına ve mobbing iddialarına dikkat çekti. Hakkâri’de görev yapan bir polis memurunun mobbing nedeniyle yaşamına son verdiğini öne süren Bakan, ailesine bu konunun takipçisi olacağı sözünü verdiğini söyledi.

“Sedat Peker’i etiketlemiş” çıkışı

Bakan, hayatına son veren polis memuru Emrah’ın sosyal medya paylaşımına değinerek şunları söyledi:

“Sosyal medya paylaşımında birisini etiketlemiş; o birisi Efkan Ala değil, Süleyman Soylu değil, Ali Yerlikaya değil… Kimi etiketlemiş biliyor musunuz? Sedat Peker’i etiketlemiş. Devleti için canını veren polisin kendi devletinden umudu yok.”

Bakan, polislerin kendilerini yalnız ve çaresiz hissettiklerini savundu.

AK Parti’den yanıt

AK Parti Grubu adına söz alan Antalya Milletvekili Kemal Çelik ise polislerin çalışma şartlarının ve moral motivasyonunun artırılmasının devletin öncelikleri arasında bulunduğunu söyledi.

Çelik, emniyet teşkilatında psikolojik destek uygulamalarının sürdüğünü ve personelin düzenli olarak psikolojik değerlendirmeden geçirildiğini belirtti. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Şube Müdürlüğü’nün de bu kapsamda faaliyet yürüttüğünü ifade etti.