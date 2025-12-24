Bazıları seni “polise veririm” şeklinde cümlelerle korkutularak büyütülmüş. Bazıları polisi sevmeyen bir ailenin yanında büyüdüğü için sevmemiş. Bazıları yediği trafik cezaları yüzünden. Bazıları da “evinde ders çalışan bir gence durup dururken müdahale eden” polislerin videosunu izlediği için (İroni).

Ben böyle büyümedim. Devlet, millet, vatan aşkıyla, sevgisiyle, saygısıyla büyütüldüm. Türk’ün, Türkiye’yi temsil eden her görevlinin değerine inandırıldım; askerin, polisin, kaymakamın…

Babam devlet memuru olduğu için dışlandığımız, sevilmediğimiz yöreler oldu. Tanımadan sevmediler. Burada anlatmama gerek olmayan acılar yaşadık; kategorize edilmeler, ötelenmişlikler, yalnız bırakılmışlıklar… Ama aşkımız, bunlara dayanabilmek için vardı.

Geçen gün trafikte emniyet şeridini kullanarak kural çiğneyen bir araç sürücüsünün, polislerle kavga edişine denk geldim. Polisimize bağırırken ağzından tükürükler saçan bir şoför, arabadan inmiş fırsattan istifade sigara içen 2 kadın. Belirgin ihlale rağmen saldırganlık.

Biliyorsunuz, ben yurt dışını sevmiyorum. Hissiyatım açık ve net; ülkemin dışında hiçbir yer benim için cazip değil. Zaten bir şeyi sevmek, onu doğrusu ve yanlışı ile sevmektir. Sadece her şeyin yolunda gittiği yeri sevecek olsam Güney Kore’yi severim ama konuyu saptırmayayım:) Ülkem de ülkem. Ama işte o gün Amerika’da olmak istedim. Acaba Amerika’da olsaydık o adam küllük kokan tükürüklerini Amerikan polisine fışkırtabilir miydi? Mermiyi acaba neresine verirlerdi? Bacağından mı vururlardı, kafasına mı sıkarlardı? Düşündüm. Bizim polisimiz adamın omzunu tutup sakinleştirmeye, ikna etmeye çalışıyor. Emniyet şeridinin, acil durumlara, ambulansa, polise ait olduğunu anlatmayı deniyor. Ama resmen tartaklanıyor. Gel de şimdi Amerikan rüyası yaşama.

Arkadaşlar, çok güzel polislerimiz var. Maalesef ki hakettikleri hayatı yaşayamıyor, insanüstü bir mücadele gösteriyorlar. İmkanlar bu şekilde olduğu hâlde, can ve mal güvenliğimizi sağlamak adına çoğu kişi tarafından sevilmeden, sayılmadan görevlerinin başında duruyorlar.

Herkesin ağzında “Polis devlete çalışıyor, para topluyor.” Arkadaşlar, hangi polis suç işlemeyen birine ceza kesebilir? Emniyet kemerini takmazsan, ehliyetsiz motor kullanırsan, 15 yaşında otobanda martı ile gezersen tabii ki de ceza yersin.

Siz sanıyor musunuz ki bu bize özel? Tabii ki de değil. Yurt dışında yaptırımlar aşırı caydırıcı ve korkunç olduğu için, kurallara uymayan neredeyse hiç kimse yok. Ödleri patlıyor. O yüzden de tüm kurallara uyarak yaşıyorlar. Dolayısıyla bizdeki kadar ceza kesilmiyor olabilir. Her şeyi doğru yapan kimseye hiç kimse ceza kesemez. Kendinizi kandırmayın.

Sütten çıkmış ak kaşık gibi davranıp, sabahın köründe, akşamın köründe bir sürü insanın nefretiyle, yaftalamasıyla uğraşan, şiddetle, suçla, her türlü kötülükle mücadele eden polislerin yakasından düşün. Başınıza gelen ani ve ne yapacağınızı bilemediniz bütün kazalar ve suçlarda ilk aklınıza gelecek ve görmeyi dört gözle bekleyeceğiniz kişilerin polisler olduğunu unutmayın!

Anlattıklarım sadece şahsi duygularımdan kaynaklanmıyor. Verilerle konuşalım: Yapılan araştırmalar, polis varlığının suçun önlenmesinde doğrudan etkisi olduğunu gösteriyor. Ekonomik ve sosyolojik çalışmalara göre, bir bölgede polis sayısındaki artış; şiddet suçları başta olmak üzere hırsızlık, gasp ve mala zarar verme gibi suçları ciddi biçimde azaltıyor. Hatta bazı akademik çalışmalarda, her ek polis memurunun yılda ortalama birkaç ağır suçun ve onlarca mal varlığına karşı suçun önüne geçtiği ortaya konulmuş.

Yine araştırmalar gösteriyor ki polisler asıl olarak önleyici bir görev üstleniyor. Suçun yoğun olduğu bölgelerde görünür polis varlığı, olay gerçekleşmeden caydırıcılık sağlıyor ve bu bölgelerde suç oranları gözle görülür şekilde düşüyor.

Ayrıca acil durum verileri incelendiğinde, polislerin yılda milyonlarca kez vatandaşlar tarafından yardım için arandığı, darp, kaza, tehdit, aile içi şiddet ve can güvenliği risklerinde ilk başvurulan merci olduğu görülüyor. İnsanlar başı sıkıştığında kimi arıyor diye sorduğumuzda cevap çok net: Polisi.

Çoğu zaman sevilmeden, takdir edilmeden, hatta nefret edilerek; erkenden evden çıkıp akşamın bir vakti evine dönen, çocuğunun yüzünü uykuda gören insanların, bu toplumun güvenliği için verdiği görünmeyen emeği yadsımayın.

Sevmeyebilirsiniz, eleştirebilirsiniz; yanlış yapanı varsa karşısında durabilirsiniz. Amenna. Ama topyekûn bir nefreti, veriler de vicdan da haklı çıkartamıyor, görüyorsunuz! Ve her şeyi bırakalım, devletin bayrak taşıyan çalışanına saygı duymak mecburiyetindeyiz diye düşünüyorum. Bağıramaz el kaldıramayız.

Olması gereken gerçeklikte polisi sadece suçlular sevmez. Sevmiyorsanız demektir ki bir konuda suçlusunuz.