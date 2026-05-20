Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Çankırı’daki hayvan pazarında ticari hareketlilik zirve noktaya ulaşırken, İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de sahaya inerek önemli bir bilgilendirme çalışması başlattı.

Vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıtan polis ekipleri, alışveriş sırasında paraların dikkatli kontrol edilmesi gerektiğini belirtti. Ekipler ayrıca satıcıları yankesicilik ve dolandırıcılık olaylarına karşı da tedbirli olmaları konusunda uyardı.