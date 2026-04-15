Aksaray Baro Başkanı Av. Erçin Mevlüt Düzgün ve Başkan Yardımcısı Av. Cumali Altınsoy, Polis Günü dolayısıyla Aksaray Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Naim Cengiz’i ziyaret ederek teşkilatın 181. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

ANLAMLI GÜNDE KURUMSAL ZİYARET

Aksaray Barosu, Türk Polis Teşkilatı’nın 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir ziyarete imza attı. Baro Başkanı Av. Erçin Mevlüt Düzgün ile Baro Başkan Yardımcısı Av. Cumali Altınsoy, Aksaray Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Sayın Naim Cengiz’i makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette, Polis Günü vesilesiyle emniyet teşkilatının yürüttüğü görevlerin önemine dikkat çekildi.

KARŞILIKLI TEŞEKKÜR MESAJLARI

Ziyaret kapsamında Baro Başkanı Av. Erçin Mevlüt Düzgün, nazik kabulleri dolayısıyla Aksaray Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Naim Cengiz’e teşekkür ederek şükranlarını iletti.

Aksaray Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Sayın Naim Cengiz ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Baro Başkanı Av. Erçin Mevlüt Düzgün ve Başkan Yardımcısı Av. Cumali Altınsoy’a teşekkür etti.

KURUMLAR ARASI DAYANIŞMA VURGUSU

Gerçekleşen ziyaret, kamu kurumları arasındaki iş birliği ve dayanışmanın güçlendirilmesi açısından önem taşıyor. Polis Günü kapsamında yapılan bu tür temasların, kurumlar arası ilişkilerin geliştirilmesine katkı sunduğu değerlendiriliyor.

SÜREÇ VE BEKLENTİLER

Polis Haftası etkinlikleri kapsamında benzer ziyaret ve programların devam etmesi beklenirken, kamu kurumları arasındaki diyalog ve iş birliğinin önümüzdeki süreçte de sürdürülmesi öngörülüyor.