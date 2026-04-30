Olay, saat 20.30 sıralarında İstanbul Küçükçekmece Gültepe Mahallesi 1. Yayla Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre motosiklet ile seyir halindeki iki şahıs, yol üzerindeki polis ekiplerini görüp yolunu değiştirdi. Durumdan şüphelenen ekipler, şahısları kovalamaya başladı. Kovalamaca sırasında motosiklet, sokak üzerinde seyir halindeki 34 HMS 098 plakalı araca çarpıp yere düştü.

Çarpmanın etkisiyle araç, park halindeki başka bir araca çarptı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda hafif yaralanan motosikletli iki şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Emniyet güçleri konu ile ilgili çalışma başlattı. Öte yandan kaza yapan araçlarda maddi hasar meydana geldi.