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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in İnhisar ilçesinde polis ekipleri, vatandaşları dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı alınabilecek önlemler konusunda bilgilendirdi.

İnhisar İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, İnhisar Kapalı Pazaryeri’ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Gerçekleştirilen çalışma kapsamında son dönemde karşılaşılabilecek dolandırıcılık yöntemleri, dolandırıcılıktan korunma yolları ve hırsızlık olaylarına karşı alınabilecek güvenlik tedbirleri hakkında bilgi verildi.

Ekipler ayrıca vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtarak şüpheli durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

İnhisar İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen bilgilendirme çalışmasında, “Güvenliğin en güçlü adımı, tehlike kapıya gelmeden alınan tedbirdir” mesajı verildi.