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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

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‎Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, Çevre Yolu Dinlenme Tesisleri’nde vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirerek dolandırıcılık yöntemleri ve 112 Acil Çağrı Hattı’nın doğru kullanımı konusunda uyarılarda bulundu.

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‎Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, vatandaşlara 112 Acil Çağrı Hattı’nın doğru ve etkin kullanımı, iletişim yoluyla gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemleri, dolandırıcılık türleri ve genel güvenlik konularında bilgilendirme yapıldı.

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‎Polis ekipleri, özellikle telefon ve internet üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, şüpheli durumlarla karşılaşılması halinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’nin aranmasını istedi.