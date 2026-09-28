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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, vatandaşları dolandırıcılık, sahte para ve genel güvenlik konularında bilgilendirdi.

Ekipler, Yeni Mahalle Kapalı Semt Pazarı’nı ziyaret ederek pazar esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi. Gerçekleştirilen çalışma kapsamında toplam 78 vatandaşa bilgilendirme yapıldı.

Vatandaşlara 112 Acil İhbar Hattı’nın doğru kullanımı, sahte para, dolandırıcılık ve dolandırıcılık yöntemleri ile genel güvenlik konularında dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı.

Bilgilendirme çalışması sırasında vatandaşların olası dolandırıcılık girişimlerine karşı daha bilinçli ve tedbirli olmalarını sağlamak amacıyla broşürler de dağıtıldı.

Toplum Destekli Polislik ekiplerinin vatandaşların güvenlik konularındaki farkındalığını artırmaya yönelik çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.