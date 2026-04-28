Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, akşam saatlerinde motosiklet sürücülerine yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Kent genelinde belirlenen 3 stratejik noktada eş zamanlı olarak başlatılan kontroller, yaklaşık 1 saat sürdü.

Polis ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalarda çok sayıda araç ve sürücü kontrol edildi. Denetimin bilançosu ise şu şekilde gerçekleşti:

Kontrol Edilen Araç: 136 motosiklet durdurularak incelendi.

Cezai İşlem: Kurallara uymadığı tespit edilen 35 sürücüye toplam 498 bin TL para cezası kesildi.

Trafikten Men: Gerekli şartları taşımayan 5 motosiklet trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Emniyet yetkilileri, trafik güvenliğini sağlamak ve kural ihlallerinin önüne geçmek amacıyla bu tür denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.