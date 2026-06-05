Mudanya Liman Başkanlığı’nın koordinasyonunda düzenlenen programda, Mudanya Deniz Limanı Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan polis dalgıçlar ile Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli, Mudanya sahilinde dalış gerçekleştirdi. Deniz tabanında yapılan tarama ve temizlik çalışmaları sırasında çeşitli atıklar sudan çıkarılarak kıyıya ulaştırıldı.
Temizlik faaliyetinde denizden çıkarılan atıklar, çevre kirliliğinin boyutuna dikkat çekmek amacıyla sahil kesiminde sergilendi. Vatandaşların ilgiyle takip ettiği etkinlikte, denizlerin korunmasının önemi vurgulanırken çevre duyarlılığının artırılmasına yönelik mesajlar verildi.
Toplanan atıkların sergilenmesi ve hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından etkinlik sona erdi.