Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 11-18 Eylül 2026 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Polis bir haftalık bilançoyu açıkladı - Resim : 1

KOM, Narkotik ve Asayiş Şube Müdürlükleri ile ilçe ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında 14 bin boş makaron, 2 bin doldurulmuş makaron, 79 kilogram kıyılmış tütün, 371 paket kaçak sigara ve 55 litre etil alkol ele geçirildi. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında ise 4 bin 560,55 gram esrar, 9,74 gram metamfetamin, 2,34 gram sentetik kannabinoid ve 12 kök kenevir ele geçirildi. Çalışmalarda ayrıca 1 hassas terazi, 2 tütün sarma makinesi, 1 ruhsatsız tüfek, 1 kurusıkı tabanca ve şarjörü ile 1 kesici alet ele geçirildi.

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Öte yandan yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 30 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 1’i tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 3 kişiye idari para cezası uygulanırken, 23 şahsın ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı bildirildi.