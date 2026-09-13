Kaynak: DHA

İstanbul Sultangazi’de düğün öncesi gelin alma merasimi sırasında iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, tarafların birbirine girmesiyle sokak ortasında arbedeye dönüştü.

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavga anında bir kişinin karşı taraftaki şahsa uçarak tekme attığı anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay yerine ulaşan polis ekipleri, tarafları ayırmakta güçlük çekince gruba biber gazıyla müdahalede bulundu. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan kavgada şans eseri yaralanan olmazken, polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.