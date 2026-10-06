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Kaynak: İHA

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Boğazlıyan ilçesinde belirlenen adrese operasyon yapıldı. Adreste yapılan arama sonucunda 30 litre etil alkol ele geçirildi. Çalışma kapsamında M.T. ve U.K. isimli şahıslar hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem başlatıldı