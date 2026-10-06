Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Boğazlıyan ilçesinde belirlenen adrese operasyon yapıldı. Adreste yapılan arama sonucunda 30 litre etil alkol ele geçirildi. Çalışma kapsamında M.T. ve U.K. isimli şahıslar hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem başlatıldı
Polis adrese baskın yaptı: Bidonlardan 30 litre kaçak alkol çıktı
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın! Kaynak: İHA
Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda 30 litre kaçak etil alkol ele geçirildi. Olayla bağlantılı 2 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem başlatıldı.
Etiketler
Çok Okunanlar