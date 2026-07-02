Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Polis adım adım takip etti: Sınır illere insanları taşıyordu

Polis adım adım takip etti: Sınır illere insanları taşıyordu

İstanbul polisi, insan kaçakçılığı yapılıyor ihbarı üzerine yaptığı çalışmayı tamamlayarak operasyon için düğmeye bastı. Zeytinburnu’nda bir eve düzenlenen operasyon 4 organizatör ile 13 kaçak yakalandı. Göz altına alınan şebekenin çalışma sistemi ise bir hayli ilginç.

Kaynak: DHA
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Polis adım adım takip etti: Sınır illere insanları taşıyordu - Resim: 1

Zeytinburnu'nda düzenlenen operasyonda kaçak göçmenlere barınma imkanı sağlayarak sınır illerine sevk ettikleri belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, yakalanan kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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Polis adım adım takip etti: Sınır illere insanları taşıyordu - Resim: 2

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Haziran Salı günü Gökalp Mahallesi'nde bir evde çok sayıda kaçak göçmenin bulunduğunu belirledi.

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Polis adım adım takip etti: Sınır illere insanları taşıyordu - Resim: 3
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Polis adım adım takip etti: Sınır illere insanları taşıyordu - Resim: 4

Çalışmaların devamında eve düzenlenen operasyonda ise 4 kaçak göçmen ile göçmenleri yönlendirdiği belirlenen 1 kişi ve ev sorumlusu olduğu öğrenilen 1 şüpheli yakalandı.

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Polis adım adım takip etti: Sınır illere insanları taşıyordu - Resim: 5

Yakalanan kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken, suç organizasyonu içerisinde yer aldıkları belirlenen 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Polis adım adım takip etti: Sınır illere insanları taşıyordu - Resim: 6
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Polis adım adım takip etti: Sınır illere insanları taşıyordu - Resim: 7
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Polis adım adım takip etti: Sınır illere insanları taşıyordu - Resim: 8
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