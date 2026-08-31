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Kaynak: DHA

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde rapçi Poizi'nin konseri sırasında ortalık karıştı. Seyirciler arasında başlayan tartışmanın kısa sürede büyümesiyle taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Konser alanındaki kavga cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, 29 Ağustos Cumartesi akşamı Kasımpaşa Kızılay Meydanı'nda düzenlenen Poizi konserinde meydana geldi.

Saat 21.00 sıralarında başlayan konseri izleyen bazı kişiler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine saldırmaya başladı.

KONSER ALANI BİR ANDA KARIŞTI

Kalabalığın ortasında yaşanan tekmeli yumruklu kavga nedeniyle konser alanında hareketli anlar yaşandı. Çevredekiler taraflardan uzaklaşmaya çalışırken polis ve özel güvenlik görevlileri olaya müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesiyle kavga eden kişiler birbirinden ayrılarak arbede sona erdirildi.

KAVGA ANI KAMERADA

Konser sırasında yaşananlar çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde bazı kişilerin kalabalığın arasında birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı, polis ile özel güvenlik görevlilerinin ise tarafları ayırmaya çalıştığı görüldü.