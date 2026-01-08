Uzun yıllar boyunca modellik yapan ve çeşitli güzellik yarışmalarında dereceler elde eden Cardoso, aldığı sürpriz kararla manastıra katıldı. Bu yeni dönemde “Rahibe Eva” adını kullanmaya başlayan genç kadın, dini bir yaşam sürmeyi tercih etti.
Podyumdan Manastıra: Güzellik kraliçesi rahibe oldu
Brezilya’da modellik yapan ve güzellik yarışmalarında ün kazanan Kamila Rodrigues Cardoso, hayatında köklü bir değişikliğe imza attı. Henüz 21 yaşında olan genç isim, podyumları ve tacı geride bırakarak rahibelik yolunu seçti.
Cardoso’nun bu beklenmedik dönüşümü hem sosyal medyada hem de uluslararası basında geniş yankı uyandırdı. Bir zamanlar ışıltılı defilelerde boy gösteren genç kadının, sade bir hayat ve manevi hizmeti seçmesi birçok kişiyi şaşırttı.
Yakın çevresinden edinilen bilgilere göre Kamila Rodrigues Cardoso, bu kararı ani değil, uzun süren bir içsel arayışın ardından aldı. Rahibelik yolunda ilerleyen Cardoso’nun, yeni yaşamından huzur ve mutluluk duyduğu ifade ediliyor.
