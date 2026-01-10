52 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Metin Arolat’ın klibiyle yıldızı parlayan Merve İldeniz, yıllar sonra ortaya çıktı. 90’lı yılların en başarılı mankenleri arasında gösterilen İldeniz, mesleğini yaklaşık 20 yıl önce bırakarak podyumlara veda etti.
Podyumdan köy hayatına: 90’ların efsane mankeni Merve İldeniz yıllar sonra ortaya çıktı
90’lı yıllara damgasını vuran Merve İldeniz, uzun bir süredir kameralardan uzakta bir hayat yaşıyor. Metin Arolat’ın seslendirdiği “Dert Değil” şarkısının klibinde yer alarak tanınan ünlü manken, bugünlerde Bodrum’da sade ve dingin bir köy hayatı yaşıyor. İldeniz’in son görüntüleri olay oldu.
80’lerden 90’lara geçiş döneminde podyumlar altın çağını yaşarken, Merve İldeniz de dönemin en çok aranan yüzlerinden biriydi. Büyük defilelerde adı sık sık ön plana çıkan İldeniz, bugün o ışıltılı dünyadan oldukça uzakta, Bodrum’da doğayla iç içe bir yaşam sürüyor.
Zaman zaman Hollanda’ya giderek yurt dışında eğitim alan kızı Leyla Önal’ı ziyaret eden İldeniz, yılın belli dönemlerini Amsterdam’da geçiriyor. Bu ziyaretlerden birinde ünlü müzisyen Recep Işık ile buluşan eski manken, Amsterdam sokaklarında geçmiş günleri yad etti.
KIZI DA PODYUMLARDA
Merve İldeniz’in kızı Leyla Önal da annesinin izinden giderek yurt dışında mankenlik yapıyor. Aynı zamanda Amsterdam Üniversitesi’nde psikoloji eğitimi alıyor.
İldeniz, daha önce verdiği röportajlarda kariyer yolculuğuna dair dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Mankenliğe aslında harçlık kazanmak için başladığını söyleyen İldeniz, Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nde okuduğu dönemde reklam teklifleri almaya başladığını anlattı.
Babasının bu duruma sıcak bakmadığını belirten İldeniz, okul bitene kadar bu işi geçici olarak gördüğünü ifade etti. Mezuniyet sonrası ise mankenliğin hem keyifli hem de kazançlı bir meslek olduğunu fark ettiğini söyledi.
“PASTADAN ÇIKMAMI İSTEDİLER”
Kariyerinin zirvesindeyken etik sınırlarını zorlayan tekliflerle karşılaştığını anlatan İldeniz, çok zengin ve yaşlı bir adamın doğum günü için “pastadan çıkma” teklifini kesin bir dille reddettiğini dile getirdi. Saygınlığını her şeyin önünde tuttuğunu vurgulayan eski manken, bu tarz teklifleri kabul etmediği için mesleğini kendi istediği zamanda bıraktığını söyledi.
“NEDEN BIRAKTIM?”
10 yıl boyunca Türkiye’nin en çok kazanan mankenlerinden biri olduğunu belirten İldeniz, bir süre sonra işin ağırlığının kendisini yıprattığını ifade etti. Tatilsiz geçen yılların ardından daha sakin bir hayat arayışına girdiğini söyleyen İldeniz, İstanbul’dan ayrılıp Güney’e yerleşme kararından hiç pişman olmadığını vurguladı.
Maddi konularda ise her zaman temkinli davrandığını anlatan İldeniz, kazandığı parayla yatırım yaptığını ve Bodrum’da arsa aldığını belirtti. “Kimseye muhtaç olmak istemedim” diyen eski manken, mankenliği bıraktıktan sonra bu meslekten bir daha para kazanmayacağına dair kendine söz verdiğini söyledi.
Doğallığıyla dikkat çeken İldeniz, kariyerinin başında ajanslardan boy kriteri nedeniyle ret aldığını, ancak farklı ajanslar sayesinde mesleğe adım attığını anlattı. Japonya’da geçirdiği üç aylık sürecin bakış açısını değiştirdiğini ve ardından büyük ajanslarla çalışmaya başladığını ifade etti.
“SİLİKONLU MANKEN” ETİKETİ
Bir defilede yaşadıklarının mesleğe bakışını tamamen değiştirdiğini söyleyen İldeniz, profesyonellik kavramını sorguladığını ve bu süreçten sonra her türlü defileye çıkma kararı aldığını belirtti. O dönemde silikon yaptırdığını açıkça dile getiren ilk mankenlerden biri olduğunu söyleyen İldeniz, bu nedenle “silikonlu manken” olarak anıldığını da ekledi.
Kendini her zaman işine adamış biri olarak tanımlayan İldeniz, mankenliğin ona ekonomik özgürlük ve kendi kararlarını alma gücü kazandırdığını vurguladı. Yapı olarak podyum dünyasına çok uygun olmadığını ancak büyük bir emekle bu noktaya geldiğini söyleyen eski manken, yıllar sonra Yıldırım Mayruk’un defilesine çıkmasının kendisi için özel bir anlam taşıdığını ifade etti.