Yeniçağ Gazetesi
24 Nisan 2026 Cuma
Anasayfa Magazin Podyumdan fırın tezgahına: 'Mutluluğu esnaflıkta buldum'

2022 Best Model Türkiye dereceli güzeli Irmak Öztaş, 7 ay süren işsizliğin ardından İzmir’de fırın tezgahtarlığına başladı. Mütercim-tercümanlık mezunu olan Öztaş’ın "Mutluluğu esnaflıkta buldum" paylaşımı sosyal medyada takdir topladı.

2022 yılında düzenlenen 35. Best Model Türkiye yarışmasında "Best Güneydoğu Anadolu Güzeli" seçilen ve ardından Türkiye’yi uluslararası arenada temsil eden Irmak Öztaş, kariyerinde yaptığı radikal değişiklikle Türkiye’nin gündemine oturdu.

Mütercim-Tercümanlık mezunu olan Öztaş, 7 aylık işsizlik sürecinin ardından İzmir’in Göztepe semtinde bir fırında çalışmaya başladı.

1.75 boyundaki İzmirli model, Best Model derecesinin hemen ardından Güney Kore’nin Seul kentinde gerçekleştirilen 31. World Miss University yarışmasında ülkemizi temsil etmişti.

O dönem yaptığı açıklamada, Türk bayrağını yurt dışında dalgalandırmanın kendisi için büyük bir gurur olduğunu belirterek moda dünyasında parlak bir gelecek sinyali vermişti.

Üniversite eğitimini tamamladığı Mütercim-Tercümanlık alanında veya moda sektöründe beklediği fırsatları bulamayan Öztaş, yaşadığı süreci sosyal medya üzerinden samimiyetle paylaştı.

Yaklaşık 7 ay boyunca iş aradığını ancak sonuç alamadığını belirten tescilli güzel, bir fırında tezgahtar olarak çalışmaya başladığını şu sözlerle duyurdu:

"Mütercim-Tercümanlık mezunu bir Türkiye güzeli olabilirsiniz ancak 7 ay işsiz kaldıktan sonra mutluluğu fırında tezgahtar olup esnaflık yapmakta bulabiliyorsunuz."

Göztepe’deki bir fırında mesaiye başlayan Öztaş’ın bu paylaşımı kısa sürede viral oldu. Genç kadının çalışma azmi ve dürüstçe yaptığı paylaşım, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük takdir topladı.

Birçok kişi, Öztaş'a destek mesajları yağdırdı.

