Anasayfa Magazin Podyumda zor anlar: Eylem Aytaş defilede yürüyemedi

Koreografisini Banu Noyan’ın üstlendiği Open Stage Fashion Week’in kapanış gününde gerçekleşen ayakkabı defilesi, beklenmedik bir anla hafızalara kazındı. Podyuma çıkan manken Eylem Aytaş, yürüyüşüyle geceye damga vurdu ancak bu kez alışılmış şekilde değil.

Hande Karacan Derleyen: Hande Karacan
16-17-18 Şubat tarihlerinde Fişekhane’de altıncı kez düzenlenen Open Stage Moda Günleri, görkemli defilelerle moda tutkunlarını ağırladı.

Organizasyonun son gününde sahneye çıkan Aytaş, podyumda ilerlemekte zorlandı. Ünlü model, ilk adımını atmak isterken dengesini sağlayamadı ve ayakkabılarını düzeltmek için durdu. Ancak yaptığı müdahale de çözüm olmayınca yürüyüşünü tamamlayamadı.

Sonunda ayakkabılarını çıkarmak zorunda kalan Aytaş, defileyi ayakkabılarını elinde taşıyarak bitirdi. O anlar kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve gündem oldu.

Sosyal medya kullanıcıları görüntülere kayıtsız kalmadı.

“İzlerken bileklerim burkuldu”, “Heyecandan yürümeyi unutmuş olabilir”, “Gülmemek için zor tuttum kendimi” ve “Provalarda bu ayakkabıları denememiş mi?” gibi yüzlerce yorum paylaşıldı.

Kaynak: Diğer
