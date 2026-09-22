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Kaynak: Haber Merkezi

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 2026 yılı 25. Dönem Polis Meslek Yüksekokulu Giriş Sınavı sonuçları belli oldu.

Yapılan duyuruda, sınav sonuçlarının adaylara posta veya farklı iletişim araçlarıyla ayrıca gönderilmeyeceği belirtildi. Polis Akademisinin resmi internet sitesinde yayımlanan sonuçların tebligat niteliğinde olduğu ifade edildi.

YEDEK ADAYLARA AYRICA BİLDİRİM YAPILMAYACAK

Sınav sonucunda yedek olarak belirlenen adayların planlama sonuçları da Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak.

Yedek adaylara posta veya diğer iletişim araçları aracılığıyla ayrıca bildirim yapılmayacak. Bu nedenle yedek adayların ilerleyen süreçte yapılacak planlamaları Polis Akademisinin resmi internet sitesi üzerinden takip etmeleri gerekiyor.

Adaylar, 25. Dönem PMYO Giriş Sınavı sonuçlarını Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi üzerinden sorgulayabilecek.