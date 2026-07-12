Yayıncı Sony Interactive Entertainment ve geliştirici Santa Monica Studio, geçtiğimiz dönemde duyurusu gerçekleştirilen yeni yapımları God of War Laufey'in fiziksel disk formatında da raflardaki yerini alacağını resmen ilan etti. Sony'nin, 2028 yılının başından itibaren PlayStation konsollarına yönelik yeni birinci parti oyunlarında tamamen dijital formata geçebileceğine dair sektörde dönen hararetli tartışmaların ardından gelen bu hamle, kutulu oyun koleksiyonu yapmayı tercih eden oyuncu kitlesine derin bir nefes aldırdı.

Oyun için henüz kesin bir çıkış tarihi paylaşılmamış olsa da, stüdyonun fiziksel disk garantisi vermesiyle birlikte, serinin bu yeni halkasının öngörülen dijitalleşme takviminden (Ocak 2028) çok daha önce oyuncularla buluşacağı tescillenmiş oldu.

KRATOS'UN EŞİ FAYE BAŞROLE GEÇİYOR

State of Play etkinliğindeki geniş oynanış gösterimiyle dikkatleri üzerine çeken God of War Laufey, seride ezber bozan bir başrol değişimine sahne oluyor. Yapım; Kratos'un İskandinav eşi, Atreus'un ise annesi olan efsanevi Laufey (Faye) karakterinin hikayesini ve maceralarını doğrudan odak noktasına alıyor. Kratos'un saf güce dayalı hantal dövüş stilinin aksine Faye; hızı, akrobatik hareket kabiliyeti ve mistik ruh büyüleri sayesinde çok daha dinamik ve çevik bir aksiyon şeması sunuyor.

DETAYLAR SAN DIEGO COMIC-CON'DA NETLEŞECEK

Oyunun yönetmen koltuğunda Ariel Lawrence otururken, serinin mimarlarından Santa Monica Studio Kreatif Başkanı Cory Barlog da projede aktif olarak yer alıyor.

Geliştirici ekibin iki önemli ismi, 24 Temmuz Cuma günü düzenlenecek olan San Diego Comic-Con 2026 etkinliğinde özel bir panel gerçekleştirecek. Bu panel kapsamında hem oyunun senaryo aşaması ve perde arkası üretim süreçleri aktarılacak hem de Faye'in yolculuğuna eşlik edecek yeni yan karakterlerin detayları küresel olarak oyun dünyasıyla paylaşılacak.