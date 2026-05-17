PlayStaiton 6’da büyük belirsizlik: Donanımda düşüş olacak mı?
Milyonlarca oyun severin beklediği PlayStaiton 6’nın çıkış tarihi ve donanımı konusunda farklı iddialar gündeme getirdi. Bazı iddialara göre bellek tedarikindeki sorunlar beklenenden daha düşük RAM kapasitesine neden olabilir. Ancak bunun tam tersi sızıntılar da gündeme geldi.
Bazı kaynaklar çıkış tarihinin 2028 yılına ertelendiğini bazıları ise lansmanın 2029 yılına sarktığını iddia etti. Japon teknoloji devinin bellek tedariki sorununu çözmek için 24 GB RAM kullanma ihtimali de gelen iddialar arasında yer alıyor.
Sızan bilgilere göre PS6, bir önceki seriye kıyasla görüntü işlemede üç kat daha yüksek performansa ve 4K çözünürlükte saniyede 120 kare güncelleme yeteneğine sahip olacak.
Ancak gelen son sızıntılara göre Sony, PlayStaiton 6’nın bellek kapasitesinden taviz vermek istemiyor. sektörde güvenilir sızıntılarıyla bilinen Moore's Law is Dead, PlayStation 6'nın standart bellek kapasitesinin kesinlikle 30 GB'ın altına inmeyeceğini paylaştı.
İddialar, Sony'nin pandemi dönemindeki PS5 stratejisine benzer bir yol izleyeceğini gösteriyor. Şirketin, çip ve bellek sıkıntılarına rağmen PS5 tarafında büyük donanım kırpmalarına gitmediği ve fiyat-performans dengesini korumaya çalıştığı hatırlatılıyor. Aynı yaklaşımın PS6 için de geçerli olması muhtemel.
Sızıntılarda dikkat çeken bir diğer detay ise taşınabilir PlayStation cihazı oldu. Kaynağa göre Sony, tedarik zinciri tarafında ciddi sorunlar yaşanması halinde önce taşınabilir bir PS6 modeli piyasaya sürebilir. Bu cihazın 24 GB RAM ile geleceği ve 2027 yılında tanıtılabileceği belirtiliyor. Standart PlayStation 6 modeli için konuşulan teknik detaylar ise oldukça iddialı.
Konsolun, 8 yüksek performanslı ve 2 düşük güç tüketimli çekirdekten oluşan toplam 10 çekirdekli Zen 6 işlemciyle gelmesi bekleniyor. Grafik tarafında ise 54 işlem birimli RDNA 5 mimarisine sahip yeni nesil bir GPU'nun kullanılacağı iddia ediliyor.
Artan bellek kapasitesi ise, özellikle yapay zeka destekli oyun sistemleri, yüksek çözünürlüklü dokular ve gelişmiş ışın izleme teknolojileri için önemli bir avantaj sunacak.