Gürsel Mahallesi'nde bir inşaat alanında saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dış cephe çalışmalarında kullanılan platformun üzerine fazla miktarda malzeme yüklendi.

Platform çöktü: Halatlara tutunup hayata sarıldılar: Gökyüzünde ecel terleri döktüler - Resim : 1

Ağırlığı taşıyamayan platformda çökme meydana gelirken, üzerinde çalışan 4 işçi mahsur kaldı. İşçiler, düşmemek için halatlarla kendilerini güvene aldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Platform çöktü: Halatlara tutunup hayata sarıldılar: Gökyüzünde ecel terleri döktüler - Resim : 2

O ANLAR KAMERADA

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri işçileri kurtarmak için çalışma başlattı. Platformda mahsur kalan 4 işçi, ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden kurtarıldı.

İnşaatta iskele çöktü: 3 yaralıİnşaatta iskele çöktü: 3 yaralıGündem

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. İşçilerin mahsur kaldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Platform çöktü: Halatlara tutunup hayata sarıldılar: Gökyüzünde ecel terleri döktüler - Resim : 4